Сотни туристов застряли в Калининграде и Шарм-эш-Шейхе из-за проблем с самолетом

Зарина Дзагоева
Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Сотни российских туристов застряли в Калининграде и египетском Шарм-эш-Шейхе из-за технических проблем с самолетом авиакомпании AlMasria. Об этом сообщает TourDom.

Уточняется, что борт должен был отправиться из российского города в 13:10 16 сентября, однако вылет несколько раз сдвигали, а в результате и вовсе перенесли на 05:35 утра 17 сентября. Отправился ли он на курорт, неизвестно. Причиной минимум 16-часовой задержки стали неполадки с лайнером.

При этом проблемы были обнаружены еще в Шарм-эш-Шейхе — то есть планировавшие вернуться оттуда на родину россияне тоже застряли и провели дополнительную ночь в гостинице. В авиакомпании заверили, что задержка не повлияет на график полетов остальных рейсов.

Ранее российские туристы застряли в Египте на 15 часов из-за отмены рейса авиакомпании Red Sea Airlines и оказались в «клоповнике». Причиной стала поломка самолета перевозчика.

