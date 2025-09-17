Стали известны дата и место похорон Бутусова

Режиссера Юрия Бутусова похоронят 21 сентября на Кунцевском кладбище

Театрального режиссера Юрия Бутусова, утонувшего в Черном море во время отдыха в Болгарии с семьей, похоронят на Кунцевском кладбище в Москве в это воскресенье, 21 сентября. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на его вдову Марию.

Похороны ориентировочно пройдут в 12 часов, сообщила она.

Прощание с Бутусовым прошло еще 23 августа в Театре имени Пушкина. Проститься с ним пришли сотни людей.

Родившийся в Гатчине режиссер погиб 9 августа в возрасте 63 лет. Изначально сообщалось, что его похоронят в Санкт-Петербурге.