16:01, 17 сентября 2025

Стали известны дата и место похорон Бутусова

Режиссера Юрия Бутусова похоронят 21 сентября на Кунцевском кладбище
Анастасия Алимпиева
Анастасия Алимпиева (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Театрального режиссера Юрия Бутусова, утонувшего в Черном море во время отдыха в Болгарии с семьей, похоронят на Кунцевском кладбище в Москве в это воскресенье, 21 сентября. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на его вдову Марию.

Похороны ориентировочно пройдут в 12 часов, сообщила она.

Прощание с Бутусовым прошло еще 23 августа в Театре имени Пушкина. Проститься с ним пришли сотни людей.

Родившийся в Гатчине режиссер погиб 9 августа в возрасте 63 лет. Изначально сообщалось, что его похоронят в Санкт-Петербурге.

