В столичном театре простились с режиссером Юрием Бутусовым

В театре им. Пушкина завершилась церемония прощания с режиссером Юрием Бутусовым

Гражданская панихида по театральному режиссеру Юрию Бутусову, в которой приняли участие несколько сотен людей, включая художественных руководителей МХТ имени А.П. Чехова и РАМТ Константина Хабенского и Алексея Бородина, актеров Александру Урсуляк, Тимофея Трибунцева, завершилась в Московском драматическом театре имени А.С. Пушкина. Об этом в субботу, 23 августа, сообщает ТАСС.

Урна с прахом режиссера была установлена на основной сцене театра, украшенной декорациями из нескольких его московских спектаклей. Церемония прощания продлилась более трех часов.

В 1996 году Юрий Бутусов окончил режиссерский факультет Санкт-Петербургской государственной академии театрального искусства. Дипломная работа «В ожидании Годо» Сэмюэла Беккета принесла ему сразу две премии на фестивале «Золотая маска». В разные годы режиссер работал в Театре имени Ленсовета, «Сатириконе» и других театрах, а в последние годы жил и ставил спектакли за границей.

Бутусов утонул в море во время отдыха в Болгарии 9 августа. Ему было 63 года. Родившегося в Гатчине режиссера похоронят в Санкт-Петербурге, уточняет агентство.