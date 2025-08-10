Театральный режиссер Юрий Бутусов умер на 64-м году жизни. Об этом сообщили актриса Варвара Шмыкова, режиссер Александр Молочников и директор Театра имени Вахтангова Кирилл Крок.
«Ужасное горе. Покойтесь с миром, дорогой Ю.Н.» — написала Шмыкова в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), приложив к посту фотографию Бутусова.
О кончине Бутусова сообщил и режиссер Александр Молочников.
Какой жуткий бред. Погиб Юрий Николаевич, великий режиссер. Это невозможно осознать
Журналистка Сусанна Альперина уточнила, что Бутусов погиб во время купания в море в Болгарии. «Увы. Это не ошибка. Пошел в море. Волна сбила и утащила. Утащила от всех. От нас. От семьи. В Созополе. Тело в Бургасе», — приводит Альперина слова заместителя худрука Театра Наций Романа Должанского в Telegram.
Директор Театра имени Вахтангова, где Бутусов занимал пост главного режиссера с 2018 по 2022 год, подтвердил новость о его смерти. «Да, это факт, я подтверждаю. Хотя поверить в это трудно», — сказал Крок РИА Новости.
Бутусов несколько раз становился лауреатом «Золотой маски»
Юрий Бутусов родился 24 сентября 1961 года в Гатчине Ленинградской области. Окончил Кораблестроительный институт, а затем, в 1996 году, — режиссерский факультет Санкт-Петербургской государственной академии театрального искусства. Дипломная работа «В ожидании Годо» Сэмюэла Беккета принесла Бутусову сразу две премии на фестивале «Золотая маска» и была отмечена высшим призом за режиссуру на петербургском фестивале «Рождественский парад».
В разные годы он работал в Театре имени Ленсовета и «Сатириконе». В сентябре 2018 года был приглашен на должность главного режиссера Театра имени Евгения Вахтангова. В ноябре 2022 года Крок сообщил, что Бутусов уволился и уехал во Францию.
«Театр с ним ничего не расторгал, я получил от Юрия Николаевича заявление, что он просит его уволить, потому что он находится в Париже и в ближайшее время приехать на работу не может, и продолжить работу в театре Вахтангова не может», — отметил директор учреждения.
Позже он ставил в Вильнюсе спектакль «Розенкранц и Гильденстерн мертвы», а в Риге — «Гоголь. Портрет».
Юрий Бутусов несколько раз становился лауреатом премий «Золотая маска», «Золотой софит», «Звезда театра» и других.