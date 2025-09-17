Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
08:24, 17 сентября 2025Силовые структуры

Террористов доставили в Москву

В Москву доставили 5 фигурантов дела об участии в террористическом сообществе
Варвара Митина (редактор)

Фото: Ilya Moskovets / Globallookpress.com

В Москву правоохранители доставили пятерых фигурантов уголовного дела об участии в террористическом сообществе. Об этом пишет РИА Новости.

В столице мужчинам продлили срок содержания под стражей. По данным агентства, террористам избрали меру пресечения в регионах, а потом этапировали в Москву. По статье 205.4 УК РФ («Организация террористического сообщества и участие в нем») им грозит от десяти до пятнадцати лет.

Подробности по их делу не разглашаются.

Ранее в Донецке мужчина получил 28 лет за участие в террористической организации.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский высказался о прекращении огня

    Запад озадачило усиление цифрового контроля над населением в Великобритании

    Россияне стали гораздо чаще искать сведения о ключевой ставке

    Женщинам объяснили плюсы оргазма для здоровья

    Демонстранты назвали главную цель протестов в Сербии

    ВС России уничтожили пункт дислокации ВСУ новейшим беспилотником

    Террористов доставили в Москву

    Венесуэла обвинила США в желании развязать войну

    Хозяйка борделя раскрыла самые популярные запросы клиентов

    У бывшей судьи Елены Кондрат конфисковали торговый центр, квартиры и другое имущество

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости