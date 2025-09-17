Террористов доставили в Москву

В Москву доставили 5 фигурантов дела об участии в террористическом сообществе

В Москву правоохранители доставили пятерых фигурантов уголовного дела об участии в террористическом сообществе. Об этом пишет РИА Новости.

В столице мужчинам продлили срок содержания под стражей. По данным агентства, террористам избрали меру пресечения в регионах, а потом этапировали в Москву. По статье 205.4 УК РФ («Организация террористического сообщества и участие в нем») им грозит от десяти до пятнадцати лет.

Подробности по их делу не разглашаются.

Ранее в Донецке мужчина получил 28 лет за участие в террористической организации.