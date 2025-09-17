Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
10:17, 17 сентября 2025Мир

Трампа торжественно встретили в Великобритании

Reuters: Трамп прибыл в Великобританию со вторым официальным визитом
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Президент США Дональд Трамп прибыл в Великобританию со вторым официальным визитом, где его торжественно встретили в аэропорту Станстед. Об этом сообщает Reuters.

«Отношения [между США и Великобританией] замечательные. Полет прошел прекрасно, с нами много людей. Завтра будет чудесный день. Мне нравится здесь, тут много вещей, которые греют мое сердце. Это особенное место, отличное место», — поделился своими впечатлениями глава Белого дома по прилете в Великобританию.

Кроме того, американский лидер рассказал о планах встретиться с британским королем Карлом III в Виндзоре, которого он назвал своим «давним другом».

Как сообщает Reuters, Трамп и его супруга Мелания будут присутствовать на «пышных мероприятиях британской королевской семьи», включая прогулку на карете и государственный банкет. Также для них устроят пролет военных самолетов и оружейный салют.

15 сентября агентство Bloomberg сообщило, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер надавил на ахиллесову пяту Трампа, использовав письмо короля Карла III «в качестве приманки», чтобы американский лидер прибыл с официальным визитом в страну.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Постсоветская страна полностью погасила долг перед Россией

    Найдена связь между низким либидо у мужчин и сладостями

    Стало известно о подготовке Европы к введению санкций против китайского бизнеса

    Оценена вероятность заражения питомца простудой от хозяина

    Названа причина крушения самолета «Ангары» под Тындой

    Скоро у России обязательно появится аналог Starlink

    Стало известно о желании Пашиняна убрать Арарат с герба Армении

    Военкор заявил о взрывах на одном из главных узлов снабжения ВСУ

    Российские подростки поставили инвалида на колени и избили ради лайков

    Опубликованы кадры с места второго за три дня взрыва в пятиэтажке российского города

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости