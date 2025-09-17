Трампа торжественно встретили в Великобритании

Reuters: Трамп прибыл в Великобританию со вторым официальным визитом

Президент США Дональд Трамп прибыл в Великобританию со вторым официальным визитом, где его торжественно встретили в аэропорту Станстед. Об этом сообщает Reuters.

«Отношения [между США и Великобританией] замечательные. Полет прошел прекрасно, с нами много людей. Завтра будет чудесный день. Мне нравится здесь, тут много вещей, которые греют мое сердце. Это особенное место, отличное место», — поделился своими впечатлениями глава Белого дома по прилете в Великобританию.

Кроме того, американский лидер рассказал о планах встретиться с британским королем Карлом III в Виндзоре, которого он назвал своим «давним другом».

Как сообщает Reuters, Трамп и его супруга Мелания будут присутствовать на «пышных мероприятиях британской королевской семьи», включая прогулку на карете и государственный банкет. Также для них устроят пролет военных самолетов и оружейный салют.

15 сентября агентство Bloomberg сообщило, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер надавил на ахиллесову пяту Трампа, использовав письмо короля Карла III «в качестве приманки», чтобы американский лидер прибыл с официальным визитом в страну.