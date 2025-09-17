«Транснефть» опровергла данные об ограничениях приема нефти от производителей

«Транснефть»: Данные об ограничениях приема нефти от производителей — фейк

Во вторник, 16 сентября, информационное агентство Reuters сообщило, что «Транснефть» предупредила нефтедобывающие компании, что им, возможно, придется сократить объемы добычи нефти после атак украинских беспилотников на критически важные экспортные порты и нефтеперерабатывающие заводы в РФ. В новости издание ссылается на три неназванных источника в топливно-энергетическом комплексе. По их словам, компания ограничила прием сырья на хранение в своей трубопроводной системе. Таким образом, якобы, появилась угроза сокращения добычи нефти в России.

В этот же день пресс-служба «Транснефти» опровергла данное сообщение. «Появление подобных фейковых новостей со ссылкой на некие неназванные источники в российском ТЭК наносит имиджевый урон ПАО "Транснефть". Они могут быть вызваны только попытками дестабилизировать обстановку в рамках развязанной Западом информационной войны против Российской Федерации», — сообщили в компании.

Информация об угрозе сокращения добычи нефти в России также не соответствует действительности. Известно, что в 2025 году «Транснефть» выполняет все свои обязательства и планы развития. Согласно отчету за 1 полугодие, выручка компании увеличилась на 0,3 процента, до 719,5 млрд рублей. Сдержанная динамика объясняется снижением объемов транспортировки нефти по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года в связи с действием соглашений ОПЕК+, пояснили в компании.

«Идет завершающая стадия работы по расширению магистральных нефтепроводов в направлении порта Новороссийск. На территории Новороссийского судоремонтного завода осуществляется строительство универсального перегрузочного комплекса (УПК НСРЗ). Также продолжается реализация проекта, направленного на обеспечение надежности системы магистральных трубопроводов и сохранение качества экспортных потоков нефти», — рассказали в компании.

Кроме того, на Западе считают, что российские энергоресурсы будут востребованы в Европе как минимум до 2027 года. По информации издания Politico, ЕС не сможет отказаться от российских энергоресурсов раньше этого года, даже несмотря на давление со стороны президента США Дональда Трампа. Как указывается в материале, поставленной цели мешают, в частности, Венгрия и Словакия, которые продолжают закупать российскую нефть.

Известно, что «Транснефть» является оператором российского участка (3950 км) «Дружбы» — системы магистральных нефтепроводов по транспортировке российской и казахстанской нефти в страны Восточной и Центральной Европы.

О том, что РФ может сократить добычу нефти из-за атак на порты и НПЗ, написали некоторые российские СМИ. Среди них —Национальная Служба Новостей, infox.ru, RuSamara. А вот комментарий «Транснефти» с опровержением информации дали многие крупные российские издания.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».