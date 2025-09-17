Путешествия
Тревел-блогер описал популярный российский город фразой «обошел Москву и Питер»

Фото: Роман Кручинин / РИА Новости

Тревел-блогер Марк Еремин побывал в Казани и описал популярный российский город фразой «обошел Москву и Питер». Своими наблюдениями он поделился в личном блоге на платформе «Дзен».

По словам автора публикации, в Казани ритм жизни спокойнее, чем в столице, а власти города заботятся о людях. При этом там историческое наследие тесно переплетено с современными технологиями. Еремин добавил, что даже с обычным доходом качество жизни в Казани будет высоким.

«Цены — гуманнее, чем в Москве и Питере. Еда — вкусная и разнообразная. Люди — вежливые, местами традиционные, но при этом открытые. Нет этого вечного напряжения, как в больших городах», — объяснил россиянин.

Ранее тревел-блогер Марк Еремин, объездивший 80 процентов России, назвал лучшие города страны для жизни. В первую очередь путешественник упомянул Екатеринбург, назвав его примером того, как должна развиваться Россия.

