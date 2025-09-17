Россия
17:46, 17 сентября 2025Россия

Россиян предупредили о новом сверхопасном украинском вооружении

Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Yevhen Titov / Reuters

Украина начала применять новые сверхопасные оптоволоконные дроны, которые угрожают в том числе мирным жителям. Об этом заявили в связанном с группировкой войск «Север» Telegram-канале «Северный ветер», сообщение распространили власти Курской области.

Из публикации правительства региона следует, что новые украинские дроны являются бесшумными, обнаружить их можно лишь визуально. Авторы обращения предупредили россиян, что такие беспилотники оснащены тройным зарядом, что делает их особо опасным вооружением.

«При попадании такого дрона шансы на выживание ничтожно малы. (...) Не игнорируйте сообщения об опасности атаки», — говорится в сообщении. Отмечается, что опасность грозит жителям Курской, Белгородской и Брянской областей.

Ранее сообщалось, что Украина использовала в зоне спецоперации необычную военную технику — реактивную систему залпового огня «Сеялка».

