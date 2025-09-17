Россия
12:36, 17 сентября 2025Россия

Украина использовала в зоне СВО необычную военную технику

МО России: Бойцы группировки «Запад» уничтожили в зоне СВО РСЗО Сеялка
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Кадр: Вооружённые силы Украины

Украина использовала в зоне специальной военной операции необычную военную технику — реактивную систему залпового огня (РСЗО) «Сеялка». Об этом стало известно из сообщения Министерства обороны (МО) России.

По данным оборонного ведомства, Украина пыталась задействовать РСЗО в зоне ответственности группировки войск «Запад». Российские бойцы уничтожили «Сеялку», а вместе с ней и боевую бронемашину Snatch.

Известно, что «Сеялка» — РСЗО украинской разработки, которая представляет собой установленный на пикап блок из 16 направляющих для пуска неуправляемых ракет. По данным СМИ, «Сеялка» разрабатывалась для применения спецподразделениями Главного управления разведки Украины.

Ранее сообщалось, что российские бойцы столкнулись на СВО с расстроившей Вооруженные силы Украины техникой времен войны во Вьетнаме.

Кроме того, российские военные встречали в зоне СВО оружие Гордона Фримена из Half-Life.

