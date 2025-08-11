Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:30, 11 августа 2025Россия

Российские бойцы столкнулись на СВО с расстроившей ВСУ техникой времен войны во Вьетнаме

МО РФ: ВС России уничтожили в зоне СВО бронетранспортер М113 производства США
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: U.S. Army National Guard / Staff Sgt. Jaccob Hearn

Российские военные из группировки войск «Юг» столкнулись в зоне специальной военной операции (СВО) с боевой машиной, получившей массовое применение во время войны во Вьетнаме — бронетранспортером М113 производства США. Это следует из сообщения Минобороны России.

Известно, что упомянутая техника расстроила бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) — военные жаловались, что им приходится иметь дело с такими устаревшими БТР, хотя Запад обещал поставить им более современные модели.

Материалы по теме:
«Если умирать, то лучше на своем огороде» Год назад ВСУ вторглись в Курскую область. Как люди восемь месяцев выживали в оккупации
«Если умирать, то лучше на своем огороде»Год назад ВСУ вторглись в Курскую область. Как люди восемь месяцев выживали в оккупации
6 августа 2025
«Цинковый гроб был с окошком, но я не позволила никому смотреть» Через что проходят родные, когда хоронят бойцов СВО?
«Цинковый гроб был с окошком, но я не позволила никому смотреть»Через что проходят родные, когда хоронят бойцов СВО?
9 июня 2025

Минобороны уточнило, что БТР М113 был уничтожен. Кроме него бойцы группировки уничтожили еще четыре бронемашины, два пикапа, два орудия артиллерии и две станции радиоэлектронной борьбы.

Ранее сообщалось, что российские военные встретили в зоне СВО оружие Гордона Фримена из Half-Life и дали ему бой.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Кремле предрекли мир после встречи Путина и Трампа

    Минобороны раскрыло подробности о новых ударах ВСУ по России

    Останавливавший колонну ВСУ в зоне СВО российский боец подорвался на немецкой мине и выжил

    Блогерше отказались продать вещи в люксовом бутике в Париже из-за паспорта

    Попрощавшийся с жизнью солдат СВО выжил благодаря одному обстоятельству

    Мужчина поехал на концерт любимой группы, получил огнестрельное ранение и не выжил

    Вассерман назвал условие прекращения его розыска на Украине

    Использование АК-12 в качестве средства ПВО показали на видео

    Россияне ринулись скупать «залежавшиеся» Lada и «Москвичи»

    В Раде предложили кандидатуру на отправку на Аляску вместо Зеленского

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости