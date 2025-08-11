Российские бойцы столкнулись на СВО с расстроившей ВСУ техникой времен войны во Вьетнаме

МО РФ: ВС России уничтожили в зоне СВО бронетранспортер М113 производства США

Российские военные из группировки войск «Юг» столкнулись в зоне специальной военной операции (СВО) с боевой машиной, получившей массовое применение во время войны во Вьетнаме — бронетранспортером М113 производства США. Это следует из сообщения Минобороны России.

Известно, что упомянутая техника расстроила бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) — военные жаловались, что им приходится иметь дело с такими устаревшими БТР, хотя Запад обещал поставить им более современные модели.

Минобороны уточнило, что БТР М113 был уничтожен. Кроме него бойцы группировки уничтожили еще четыре бронемашины, два пикапа, два орудия артиллерии и две станции радиоэлектронной борьбы.

Ранее сообщалось, что российские военные встретили в зоне СВО оружие Гордона Фримена из Half-Life и дали ему бой.