19:04, 17 сентября 2025Путешествия

Актриса взяла на борт самолета один аксессуар и нарвалась на штраф

Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: PJjaruwan / Shutterstock / Fotodom

Туристка нарвалась на штраф после приземления самолета в Австралии из-за одного аксессуара. Об этом сообщает издание The Indian Sun.

По данным источника, популярная индийская актриса Навья Наир отправилась на празднование Онама в штате Виктория. С собой на борт она взяла веточку жасмина, из-за чего оказалась задержана сотрудниками полиции в аэропорту Мальбурна.

Женщина призналась, что украшение ей подарил отец. «Он разрезал его на две части и попросил носить один цветок в волосах по пути из Кочи в Сингапур, так как он мог завянуть к моменту моего прилета. Второй цветок велел оставить в сумочке», — рассказала Наир.

Однако путешествие с растением в салоне лайнера считается противозаконным в Австралии. В стране действуют одни из самых строгих правил биологической безопасности. Так, ввоз растений, цветов и семян должен быть обязательно декларирован по прибытии.

За 15-сантиметровую ветвь актрисе начислили штраф в размере 1980 долларов (164,8 тысячи рублей). «Это была ошибка, которую я совершила неосознанно. Однако незнание не освобождает от ответственности», — пришла к выводу путешественница.

Ранее отдохнувшая в Европе россиянка нарвалась на уголовное дело из-за часов. Девушку остановили в аэропорту Шереметьево, обнаружив в ее кармане наручные часы Rolex, ограненные бриллиантами.

