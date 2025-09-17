Экономика
У США стало меньше нефти

Минэнерго: Запасы нефти в США сократились за неделю на 9,29 млн баррелей
Вячеслав Агапов

Фото: Jonathan Alcorn / Reuters

За последнюю неделю запасы нефти в США сократились на 9,29 миллиона баррелей. Об этом со ссылкой на данные Минэнерго США сообщает «Интерфакс».

Аналитики Trading Economics предполагали, что нефти станет меньше лишь на 1,5 миллиона баррелей. В то же время коммерческие запасы сырья сократились на рекордную с 13 июня величину. Сейчас они составляют 415,4 миллиона баррелей.

Товарные запасы бензина также уменьшились. Снижение составило 2,35 миллиона баррелей. Объемы дистиллятов увеличились на 4,05 миллиона баррелей.

По данным Financial Times, крупнейшие мировые нефтегазовые компании ждут длительного периода низких цен на сырую нефть. Они увольняют сотрудников, снижают расходы и инвестиции самыми быстрыми темпами с момента пандемии коронавируса. Наиболее ощутимый удар испытала сланцевая промышленность США. Сокращения в компании ConocoPhillips стали сигналом тревоги для всей нефтегазовой отрасли Соединенных Штатов.

