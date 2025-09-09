Топливные гиганты приготовились к обвалу нефтяных цен

FT: Инвестиции в добычу нефти и газа снизятся из-за падения их стоимости

Крупнейшие мировые нефтегазовые компании ждут длительного периода низких цен на сырую нефть. Об этом сообщило издание FT.

В такой ситуации они увольняют сотрудников, снижают расходы и инвестиции самыми быстрыми темпами с момента обвала рынка, который в свое время вызвала пандемия коронавируса. Оказалось, что тысячи рабочих мест сократили такие компании, как Chevron и BP. Кроме того, на паузу встали некоторые проекты, а часть из них предлагается к продаже. Наиболее ощутимый удар испытала сланцевая промышленность США. Сокращения, прокатившиеся в компании ConocoPhillips, стали сигналом тревоги для всей нефтегазовой отрасли Соединенных Штатов.

В свою очередь, Saudi Aramco продала долю в трубопроводной сети стоимостью 10 миллиардов долларов, а малайзийская Petronas сократила пять тысяч рабочих мест.

Согласно прогнозам аналитиков из Wood Mackenzie, в начале 2026 года стоимость нефти марки Brent опустится ниже 60 долларов за баррель и останется на этом уровне не один год. При таких котировках ни одна из крупных западных нефтяных компаний не может покрыть свои инвестиционные планы, а также дивиденды и выкупы акций. Кроме того, в Wood Mackenzie считают, в 2025 году капитальные расходы на мировую добычу нефти и газа упадут на 4,3 процента, до 341,9 миллиарда долларов.

По прогнозам ExxonМobil, добыча нефти в Северной Америке достигнет пика в 2030-х годах из-за истощения запасов трудноизвлекаемой нефти.