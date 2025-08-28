Предсказан пик добычи нефти в Северной Америке

ExxonMobil: Добыча нефти в Северной Америке достигнет пика в 2030-х

Добыча нефти в Северной Америке достигнет пика в 2030-х годах из-за истощения запасов трудноизвлекаемой нефти в США. Предсказанные Exxonmobil сроки со ссылкой на доклад компании Global Outlook приводит РИА Новости.

При этом ожидается, что поддержать объемы поможет «повышение эффективности и производительности, основанное на технологиях». Так, в 2024 году эти улучшения позволили продолжить рост добычи, несмотря на сокращение числа действующих буровых установок, а в целом добыча трудноизвлекаемой нефти до 2050 года запланирована на уровне на 50 процентов выше, чем прогнозировалось в 2015-м, отметили в Exxon.

Там уточнили, что технологические прорывы, способствующие устойчивому повышению производительности скважин, могут позволить США увеличить добычу на 0,5 миллиона баррелей в сутки к 2050 году и компенсировать снижение, в то время как отсутствие непрерывных инноваций приведет к потенциальному сокращению добычи примерно на 2,5 миллиона баррелей ежедневно.

Ранее стало известно, что президент РФ Владимир Путин подписал указ, изменивший правила участия иностранцев в проекте «Сахалин-1», который, по данным Reuters, может открыть ExxonMobil путь к возвращению в проект. О том, что американская компания в будущем может вернуться на российский рынок также писала The Wall Street Journal.