15:06, 17 сентября 2025

Участникам группы «Мумий Тролль» призвали запретить зарабатывать деньги в России

Участникам музыкальной группы «Мумий Тролль», чей лидер Илья Лагутенко выступил против проведения спецоперации на Украине, следует запретить зарабатывать деньги в России. Об этом в беседе с порталом «Страсти» заявил глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин.

По его словам, после отъезда Лагутенко из страны музыканты его коллектива продолжают выступать в России и зарабатывать на своем творчестве деньги. Бородин заметил, что часть этих средств вполне может доставаться и скандальному основателю группы. «Они привлекают внимание. Если они хотят дальше работать в России, то пусть выберут для себя патриотичное название. Так они покажут свою принадлежность стране», — подчеркнул глава ФПБК.

Он добавил, что группу стоит проверить — в частности, сомнения вызывает то, откуда они получают деньги и куда их направляют. Сам Бородин выступил за запрет деятельности «Мумий Тролля», заметив, что их деятельность раздражает участников специальной военной операции и обычных граждан.

Ранее стало известно, что группа «Мумий Тролль» продолжает зарабатывать в России без Лагутенко. Музыканты продолжают давать концерты в составе других коллективов.

