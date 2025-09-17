Участники группы «Мумий Тролль» решили продолжить зарабатывать в России без лидера

Shot: Группа «Мумий Тролль» продолжает зарабатывать в РФ без лидера Лагутенко

Музыканты группы «Мумий Тролль», лидером которой является Илья Лагутенко, уехавший из России после начала специальной военной операции (СВО), разработали способ зарабатывать на российском и зарубежных рынках. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

По данным источника, двое действующих участников коллектива продолжают творческую деятельность в стране. Так, барабанщик Олег Пунгин организовал кавер-группу под названием «МТ Б/У», которая исполняет хиты «Мумий Тролля». «Все права на песни принадлежат Лагутенко, так что он в курсе деятельности своих коллег», — говорится в сообщении.

При этом бас-гитарист Павел Вовк подрабатывает в группе «Моя Мишель», пишет канал. «Как только подработка наклевывается, барабанщик и бас-гитарист отменяют все дела в России и мчатся на выступления за границу», — уточняет источник.

Отмечается, что Лагутенко сохраняет бизнес в России — ООО «Лагуна», занимающееся продажей музыкальных записей. В 2024 году прибыль компании составила 15 миллионов рублей.

Ранее сообщалось, что лидер группы «Мумий Тролль» выступает, чтобы отремонтировать свой дом в Лос-Анджелесе.

В 2022 году группа «Мумий Тролль» заявила о приостановке концертной деятельности до окончания специальной военной операции на Украине, однако позже анонсировала концертный тур по России. Затем концерты были отменены по «независящим от организатора и артистов» причинам.