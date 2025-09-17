Силовые структуры
Укравшего 4,2 миллиарда рублей российского бизнесмена выпустили досрочно

Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Игорь Надеждин / «Лента.ру»

В Москве досрочно освободили бизнесмена укравшего компанию за 4,2 миллиарда рублей. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

По данным канала, предпринимателя, который украл у партнера бизнес стоимостью 4,2 миллиарда рублей, выпустили досрочно. Альберт Худоян с товарищами обманули учредителя ООО «Авиасити», только уставной капитал компании составлял 750 миллионов рублей.

Четыре года назад Худояна приговорили к шести годам колонии, а потом увеличили срок до восьми лет. Так как он хорошо вел себя в заключении, ему сначала планировали изменить остаток срока на штраф. Позже он получил условно-досрочное освобождение.

До этого сообщалось, что замминистра строительства Донецкой народной республики обвинили в миллиардных аферах на стратегических российских объектах.

