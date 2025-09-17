Россия
В Госдуме рассказали о запрете для Зеленского на встречу с Путиным

Депутат Чепа считает, что Зеленскому запрещают хотеть провести встречу с Путиным
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Президент США Дональд Трамп полагает, что ему придется присутствовать на встрече Владимира Путина и Владимира Зеленского, поскольку лидеры друг друга «ненавидят». Заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил в «Газете.ру», что встреча должна быть деловой и конструктивной.

«Встреча должна быть деловая, конструктивная. Зеленский никому не нужен, "просто встречаться" с ним не надо. Она должна быть подготовленная», — отметил депутат.

Он добавил, что для подготовки встречи необходимо желание, но Зеленский этого не хочет, и ему не позволяют этого хотеть. Даже если бы он этого захотел, «ему будут бить по рукам».

По мнению Чепы, Зеленскому не удастся вывести Путина на эмоции. Депутат также отметил, что украинский лидер зря отказывается ехать в Москву.

Ранее Зеленский заявил, что не может посетить Москву для встречи с Путиным, так как это столица государства, которое, по его утверждению, нападает на Украину.

    Все новости