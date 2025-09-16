Зеленский назвал причину отказа поехать в Москву

Зеленский заявил о невозможности поехать в РФ из-за якобы нападения на Украину

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не может посетить Москву для встречи с лидером России Владимиром Путиным, так как это столица государства, которое, по его утверждению, нападает на Украину. Об этом он заявил в интервью Sky News.

Также он отметил, что Европе и США нужно перестать думать о себе и своих будущих отношениях с Россией и начать больше думать об Украине.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский поставил американскому лидеру Дональду Трампу условия для завершения конфликта на Украине. Он заявил, что хочет получить документ, который поддержат США и Европа. Он добавил, что Украине нужны «четкая позиция Трампа» и гарантии безопасности.