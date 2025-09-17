В Кремле ответили на вопрос о контактах с США

Песков: Контакты между Россией и США продолжаются

Контакты между Россией и США продолжаются, в том числе между администрациями президентов. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

«Контакты действительно по разным каналам продолжаются», — сказал он.

По его словам, страны поддерживают связь как по дипломатическим каналам, так и по каналам представителей глав государств в их администрациях

Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин проведет международный телефонный разговор 17 сентября. Отмечается, что звонок запланирован на начало второй половины дня.