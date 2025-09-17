В Лондоне запротестовали против Трампа

В Лондоне проходит многотысячная акция протеста против визита Трампа

В Лондоне проходит многотысячная акция протеста против визита в Великобританию президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает ТАСС.

Уточняется, что участники коалиции «Останови Трампа» (Stop Trump Coalition) несут флаги Палестины, требуют освободить сектор Газа, перестать вооружать Израиль, призывают к интифаде.

Протестующие начали шествие по улице Риджентс-стрит, пройдя мимо площадей Оксфорд-серкус и Пикадилли-Серкус и Трафальгарской площади. Они также планируют провести митинг у Вестминстерского дворца, где расположен британский парламент.

Кроме того, акция протеста проходит у стен Виндзорского замка, расположенного к западу от Лондона. Именно там король Карл III в настоящий момент принимает американского лидера и его супругу Меланию.

Ранее Трамп вместе с женой прибыл в Виндзорский замок для встречи с королем Великобритании. Отмечается, что глава Белого дома и Мелания Трамп были встречены у вертолета принцем Уильямом и принцессой Кэтрин.