Трамп прибыл в Виндзорский замок для встречи с Карлом III

Fox News: Трамп с супругой прибыли в Виндзорский замок для встречи с Карлом III

Президент США Дональд Трамп и его супруга Мелания Трамп прибыли в Виндзорский замок для встречи с королем Великобритании Карлом III. Об этом сообщает Fox News.

Уточняется, что глава Белого дома и его жена были встречены у вертолета принцем Уильямом и принцессой Кэтрин, а затем и самим британским монархом и его супругой королевой Камиллой.

Как отмечают британские СМИ, перед королевской семьей в ходе визита стоит задача добиться расположения Трампа, поскольку американский лидер заявлял о желании присоединить Канаду к США. При этом Карл III является главой Канады.

Ранее Трампа торжественно встретили в Великобритании. Это его второй официальный визит в Соединенное Королевство. Американский лидер также заявил, что встретится со своим «давним другом» — королем Карлом III.