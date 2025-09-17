Силовые структуры
В Подмосковье взорвали иномарку

В Наро-Фоминске неизвестные подорвали автомобиль «Субару»
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

В Московской области неизвестные подорвали автомобиль «Субару». Об этом в своем Telegram-канале сообщает издание Baza.

По данным издания, ЧП произошло в Наро-Фоминске, сработавшее взрывное устройство составляло 300 граммов в тротиловом эквиваленте. Отмечается, что автомобиль принадлежал связанному с силовым или военным ведомством россиянину. Владелец транспортного средства не пострадал. На месте работают экстренные службы.

16 сентября антитеррористическая комиссия Приморского края сообщила, что в населенном пункте Щитовая произошла серия взрывов. Их источником назвали газовое оборудование, расположенное возле административных зданий.

