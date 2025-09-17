Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
12:04, 17 сентября 2025Силовые структуры

В России ускорили процесс опознания погибших в зоне СВО

СК оптимизировал процесс опознания погибших на СВО военных ВС РФ
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Belkin Alexey / Globallookpress.com

Российские следователи, криминалисты и эксперты ускорили работу по идентификации погибших в зоне специальной военной операции (СВО). Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете (СК) России по итогам оперативного совещания в Луганске с участием главы ведомства Александра Бастрыкина.

В сотрудничестве с другими ведомствами был оптимизирован процесс опознания российских военнослужащих благодаря усовершенствованию программного обеспечения. В результате значительно сокращены сроки получения данных и обеспечен оперативный доступ к федеральным базам геномной и дактилоскопической информации.

Бастрыкин отметил важность этой работы, так как должен быть установлен каждый, кто отдал жизнь при выполнении служебного долга.

Он также заявил, что суровые наказания, которые выносят российские суды по делам о преступлениях руководства и военных Украины, соответствуют тяжести совершенного.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Один из популярных китайских производителей машин уйдет из России

    В одной стране начали готовиться к продаже брошенных у границы с Россией машин

    Москву ждут спортивные выходные. Чем они удивят столичных жителей?

    Реклама

    Лавров обвинил Европу в попытке сорвать мирный процесс по Украине

    Стало известно об отказе Ротару выступать до конца СВО

    Лавров оценил необходимость участия Европы в переговорах по Украине

    Минобороны сообщило о более чем 350 сбитых украинских беспилотниках

    В Китае столкнулись два летающих автомобиля

    Бойцы СВО назвали себя националистами и высказались об «ордах мигрантов» на видео

    Раскрыты цели ударов российских войск в зоне СВО

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости