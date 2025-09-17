Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
11:36, 17 сентября 2025Силовые структуры

Глава СК объяснил суровость российских судов в делах против киевского режима

СК: С 2014 года в России возбудили 8 тысяч дел о преступлениях киевского режима
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Lantyukhov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Суровые наказания, которые выносят российские суды по делам о преступлениях киевского режима, соответствуют тяжести совершенному. Об этом заявил председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин во время оперативного совещания в Луганске.

Всего с 2014 года СК возбудил около восьми тысяч уголовных дел — в том числе в отношении представителей украинского руководства и силовых структур, членов националистических объединений.

Расследования в отношении 682 членов Вооруженных сил Украины (ВСУ) уже завершено, 613 вынесены обвинительные приговоры.

Ранее сообщалось, что в Донецкой народной республике потребовали ареста американского наемника ВСУ Патрика Колдуэлла.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Грузия полностью погасила многолетний долг перед Россией. Сколько он составлял?

    Генсек НАТО рассказал о подготовке украинских пилотов и техников для истребителей

    Глава СК объяснил суровость российских судов в делах против киевского режима

    В России признали оскорбительным еще одно слово

    С террориста из «Крокуса» взыскали полмиллиона рублей в пользу пострадавшего мальчика

    Стало известно о первом японце-наемнике в составе ВСУ

    Иностранные авиакомпании заинтересовались полетами через открывшийся аэропорт Краснодара

    Названы три характеристики идеальной мочи

    Бой российских военных с огромными дронами попал на видео с «эффектом полного погружения»

    Спасшиеся из утонувшего вездехода российские ученые прошли пешком свыше 20 километров

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости