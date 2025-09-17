СК: С 2014 года в России возбудили 8 тысяч дел о преступлениях киевского режима

Суровые наказания, которые выносят российские суды по делам о преступлениях киевского режима, соответствуют тяжести совершенному. Об этом заявил председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин во время оперативного совещания в Луганске.

Всего с 2014 года СК возбудил около восьми тысяч уголовных дел — в том числе в отношении представителей украинского руководства и силовых структур, членов националистических объединений.

Расследования в отношении 682 членов Вооруженных сил Украины (ВСУ) уже завершено, 613 вынесены обвинительные приговоры.

Ранее сообщалось, что в Донецкой народной республике потребовали ареста американского наемника ВСУ Патрика Колдуэлла.