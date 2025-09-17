Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
09:37, 17 сентября 2025Россия

В российском городе кладбище оказалось заблокировано из-за одного обещания властей

В Норильске кладбище оказалось заблокировано для посещения из-за властей
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Александр Черных / Коммерсантъ

В Норильске кладбище оказалось заблокировано для посещения из-за одного невыполненного обещания властей. Об этом сообщило издание Baza в Telegram-канале.

Кладбище затапливает каждую весну и осень на протяжении десяти лет. Россияне не могут навестить своих покойных родственников. Администрация города пытается решить проблему с 2015 года. Тогда проверка установила, что кладбище на станции Голиково не соответствует санитарным нормам.

Суд обязал власти соорудить дренажную систему, обвалки, зеленую защитную зону, оборудовать подъездные пути для катафалков.

Местная прокуратура контролировала ход выполнения работ, однако и в 2025-м ничего не изменилось. На протяжении десятилетия люди не раз обращались с жалобами в мэрию. Им отвечали, что нарушения не устраняются, поскольку на это нет денег.

Ранее стало известно, что в Якутии опровергли сообщения об уничтожении кладбищ бойцов специальной военной операции на Украине.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Постсоветская страна полностью погасила долг перед Россией

    Россияне выстроились в огромные очереди за визами в Японию и попали на видео

    Инфляция в Великобритании оказалась максимальной за полтора года

    Стал известен главный секрет танков России

    Изучение лайфхаков по уходу от налогов запретили в России

    Названа доля не справляющихся с кредитной нагрузкой россиян

    На Западе заявили о наличии у Путина козыря против Великобритании

    Пугачева пожалела о своей откровенности в большом интервью

    Токаев заявил о высоком риске ядерного Армагеддона

    Раскрыты условия содержания французского велосипедиста в российском СИЗО

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости