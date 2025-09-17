Россия
03:20, 17 сентября 2025Россия

В российском регионе крупные торговые сети подготовились к отключению интернета

Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Pixabay

На Камчатке крупные торговые сети подготовились к отключению интернета, которое запланировано с 25 по 29 сентября из-за работ «Ростелекома» по обновлению береговой инфраструктуры подводной линии связи с Сахалином. Об этом сообщило правительство российского региона, передает РИА Новости.

«Временное отключение интернета на Камчатке не сильно отразится на работе крупных торговых сетей», — уточнили власти.

В правительстве рассказали, что график проведения работ будет зависеть от погодных условий в морской акватории, сами работы займут 48 часов.

Зампред правительства Камчатского края Юлия Морозова пообещала, что жители не останутся без продовольствия, даже если забудут снять наличные, с каждой крупной фирмой будет проведена соответствующая работа.

Власти уточнили, что ключевые социальные объекты, такие как финансовые организации, крупные продуктовые магазины и иные значимые учреждения перейдут на спутниковую связь.

Ранее россиянам назвали сервисы, которые будут доступны во время ограничений мобильного интернета.

    Все новости