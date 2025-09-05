Россиянам назвали доступные при ограничении мобильного интернета сервисы

Минцифры: Во время ограничений интернета россиянам будут доступны «Госуслуги»

Россиянам назвали сервисы, которые будут доступны во время ограничений мобильного интернета. Их перечислило Минцифры в своем Telegram-канале.

В ведомстве рассказали, что без интернета будут работать портал «Госуслуги», сайты президента и правительства России, а также платформа для дистанционного голосования.

Кроме того, в период ограничений будут доступны страницы маркетплейсов, супермаркетов, сервисов такси и навигации, службы доставки, соцсети и личные кабинеты операторов связи. В Минцифры отметили, что пользователям не нужно будет проходить дополнительную идентификацию.

В министерстве подчеркнули, что эта мера позволит минимизировать неудобства граждан во время отключения мобильного интернета.

Ранее стало известно, что в Вологодской области ограничили работу мобильного интернета. Минцифры региона объяснила этот шаг соображениями безопасности.

Мобильный интернет в регионах России начали ограничивать перед Днем Победы. Уточнялось, что к такой мере прибегали из-за угроз атак беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Сбои отмечались в ряде регионов страны, в том числе в Москве. Из-за этого россияне столкнулись с проблемами в работе приложений такси и доставок еды. Кроме того, люди не могли расплачиваться в магазинах безналичным способом.