Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
14:12, 5 сентября 2025Интернет и СМИ

Россиянам назвали доступные при ограничении мобильного интернета сервисы

Минцифры: Во время ограничений интернета россиянам будут доступны «Госуслуги»
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Natalia Shatokhina / News.ru / Globallookpress.com

Россиянам назвали сервисы, которые будут доступны во время ограничений мобильного интернета. Их перечислило Минцифры в своем Telegram-канале.

В ведомстве рассказали, что без интернета будут работать портал «Госуслуги», сайты президента и правительства России, а также платформа для дистанционного голосования.

Кроме того, в период ограничений будут доступны страницы маркетплейсов, супермаркетов, сервисов такси и навигации, службы доставки, соцсети и личные кабинеты операторов связи. В Минцифры отметили, что пользователям не нужно будет проходить дополнительную идентификацию.

В министерстве подчеркнули, что эта мера позволит минимизировать неудобства граждан во время отключения мобильного интернета.

Ранее стало известно, что в Вологодской области ограничили работу мобильного интернета. Минцифры региона объяснила этот шаг соображениями безопасности.

Мобильный интернет в регионах России начали ограничивать перед Днем Победы. Уточнялось, что к такой мере прибегали из-за угроз атак беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Сбои отмечались в ряде регионов страны, в том числе в Москве. Из-за этого россияне столкнулись с проблемами в работе приложений такси и доставок еды. Кроме того, люди не могли расплачиваться в магазинах безналичным способом.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Звезду фильмов «Лед» и «Холоп» Аглаю Тарасову задержали в аэропорту. У актрисы нашли вейп с гашишным маслом

    Раскрыты судебные перспективы звезды фильмов «Холоп» и «Лед» по делу о наркотиках

    Стало известно о попытке удара ВСУ по российскому газовому месторождению

    Врач назвал секрет жизни до 90 лет

    Зеленский анонсировал встречу лидеров ЕС и США для координирования санкций против РФ

    Туск не пожалел о своих резких словах о Трампе

    Женщина лишилась полмиллиона рублей после беседы с нуждавшимся в кислороде «астронавтом»

    Тайные договоренности Путина и Ким Чен Ына допустили

    Хакеры научились подделывать лица людей

    Задержание звезды «Интернов» с наркотиками прокомментировали

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости