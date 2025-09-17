В США начали распространяться смертельно опасные клопы

CNN: В США распространяется переносящий болезнь Шагаса триатомовый клоп

В США начали распространяться переносящие опасную болезнь Шагаса (американский трипаносомоз) триатомовые клопы. Об этом сообщает CNN.

Эти насекомые, которых еще называют «поцелуйными клопами», как правило, атакуют мягкие ткани человека — глаза и губы — во сне. В основном они распространены в Центральной Америке и Мексике.

После укуса клопа на кожу человека попадает паразит Trypanosoma cruzi. У зараженных наблюдаются такие симптомы, как лихорадка, усталость, боли в теле, головная боль, потеря аппетита, диарея и рвота. Один из характерных признаков инфекции — сильный отек век, известный как симптом Романьи. При отсутствии своевременного лечения у больных возникают серьезные осложнения, которые могут привести к сердечной недостаточности и остановке сердца. Болезнь Шагаса может передаваться не только через укусы, но и через зараженную пищу и кровь.

Сложность заключается в том, что ранее болезнь не считалась характерной для США. Панамериканская организация здравоохранения (ПАОЗ) считает ее широко распространенной в 21 стране Северной и Южной Америки, однако США в этот список не входит. Так, болезнь Шагаса является одной главных причин, приводящих к сердечным заболеваниям в Латинской Америке.

При этом врачи в США зачастую даже не пытаются выявлять у пациентов признаки болезни Шагаса. Часто жители страны узнают о заболевании случайно — например, когда хотят стать донорами крови. По оценкам Центров по контролю и профилактике заболеваний США, в стране болезнью Шагаса могут быть заражены около 280 тысяч человек.

В настоящее время ученые нашли «поцелуйных клопов» в 32 штатах США. Врачи зафиксировали случаи болезни Шагаса у людей в восьми штатах: Арканзасе, Аризоне, Калифорнии, Луизиане, Миссури, Миссисипи, Теннесси и Техасе. Насекомые в основном обитают в более теплых южных регионах, однако из-за изменения климата могут распространиться и на север. Также ученые обнаружили, что в 17 штатах переносчиками болезни стали различные животные.

В настоящее время важно признать болезнь Шагаса эндемической (характерной для данной местности) в США, уверен директор Института инфекционных и тропических болезней и профессор кафедры биомедицинских наук Университета Огайо Марио Грижальва. Так с заболеванием будет проще бороться, кроме того, можно будет активнее информировать о нем население, считает он.

Ранее в Приморье нашли редкое тропическое насекомое — клопа Plinachtus bicoloripes. Его обнаружили в Ботаническом саду-институте Дальневосточного отделения Российской академии наук. Обычно эти насекомые обитают в тропиках и субтропиках Юго-Восточной Азии. Причиной появления клопа могло стать глобальное потепление, заявили в организации.