В Приморье нашли редкое тропическое насекомое

В Ботаническом саду-институте ДВО РАН в Приморье нашли тропического клопа
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: chinahbzyg / Shutterstock / Fotodom

В Ботаническом саду-институте ДВО РАН в Приморье нашли редкое тропическое насекомое — клопа Plinachtus bicoloripes. Об этом сообщает «Наука.рф».

Уточняется, что единичные особи были замечены еще в 2023 году. Обычно они обитают в тропиках и субтропиках Юго-Восточной Азии и питаются растительностью. Заведующий Зоологическим музеем Дальневосточного федерального университета кандидат биологических наук Кирилл Остапенко допустил, что изменения климата в Приморье могли поспособствовать созданию благоприятных условий для существования Plinachtus bicoloripes.

Ранее в селе Гриневичи Тарского района Омской области нашли редкое земноводное, похожее на ящерицу. Как рассказали опрошенные специалисты омского зоопарка, это сибирский углозуб, который занесен в Красную книгу региона и находится под охраной.

