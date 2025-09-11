В Ботаническом саду-институте ДВО РАН в Приморье нашли тропического клопа

В Ботаническом саду-институте ДВО РАН в Приморье нашли редкое тропическое насекомое — клопа Plinachtus bicoloripes. Об этом сообщает «Наука.рф».

Уточняется, что единичные особи были замечены еще в 2023 году. Обычно они обитают в тропиках и субтропиках Юго-Восточной Азии и питаются растительностью. Заведующий Зоологическим музеем Дальневосточного федерального университета кандидат биологических наук Кирилл Остапенко допустил, что изменения климата в Приморье могли поспособствовать созданию благоприятных условий для существования Plinachtus bicoloripes.

