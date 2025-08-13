Моя страна
Редкое земноводное нашли в России

Краснокнижного углозуба нашли в Омской области
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Wirestock Creators / Shutterstock / Fotodom

В селе Гриневичи Тарского района Омской области нашли редкое земноводное, похожее на ящерицу. Об этом сообщает NGS55.RU.

Как рассказали опрошенные изданием специалисты омского зоопарка, это сибирский углозуб, который занесен в Красную книгу региона и находится под охраной.

В зоопарке отметили, что изымать из природы углозубов, как и других диких животных, запрещено. В регионе их можно встретить в Тарском, Усть-Ишимском, Крутинском, Нижнеомском районах. Углозубы активны ночью и питаются в основном насекомыми.

Ранее сообщалось, что в Ханты-Мансийске муравьи построили рекордно большой дом и привлекли внимание россиян. Теперь лесное жилье официально признано самым большим в черте города и занесено в книгу рекордов. При этом парк «Самаровский чугас», где было найдено гнездо, является и без того уникальным местом. Сочетание тайги, лесостепей и поймы создает идеальные условия для множества редких растений и животных.

