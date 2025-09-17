Мир
21:22, 17 сентября 2025Мир

В США раскрыли истинный мотив Трампа в призыве против России

WSJ: Трамп жесткими требованиями к ЕС хочет избежать давления на Россию
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Cover Images / Keystone Press Agency / Global Look Press

Президент США Дональд Трамп хочет избежать усиления давления на Россию, выдвинув жесткие требования к Европейскому союзу (ЕС). Истинный мотив главы Белого дома раскрыло издание The Wall Street Journal (WSJ).

«Некоторые европейские дипломаты утверждают, что Трамп выдвинул свои требования, зная, что ЕС их не выполнит, что позволило бы ему избежать оказания большего экономического давления на Россию», — указано в сообщении.

Отмечается, что ЕС не может выработать единый ответ на призыв Трампа занять более жесткую позицию против РФ. Президент США своими требованиями к Европе «перевернул сценарий», подчеркивает газета.

Ранее Трамп пообещал ввести «серьезные санкции» против России при выполнении двух условий. По его словам, для этого страны НАТО должны сделать то же самое, а также перестать покупать российскую нефть.

