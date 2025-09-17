В США удивились присутствию американских военных наблюдателей на учениях в Белоруссии

Журналисты американского издания The New York Times (NYT) удивились присутствию американских военных наблюдателей на учениях «Запад-2025» в Белоруссии, отметив, что это стало неожиданностью.
«Неожиданные гости на российско-белорусских военных учениях: два американских наблюдателя», — говорится в материале.
Репортер газеты Валери Хопкинс указала, что подобная ситуация примечательна на фоне растущего напряжения между Россией и НАТО после инцидента с беспилотниками в Польше 10 сентября.
Как отмечает издание, Белоруссия пытается улучшить отношения с Вашингтоном, при этом администрация американского президента Дональда Трампа открыта к подобной перспективе.
Ранее стало известно, что Россия и Белоруссия отработали применение ядерного оружия на учениях «Запад-2025». Кроме того, белорусские и российские военные активно отрабатывали применение дронов в боевых условиях.