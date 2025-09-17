Бывший СССР
Военкор рассказал о передаче страной НАТО тяжелой техники «Азову»

Поддубный: Латвия передала «Азову» партию бронетранспортеров Patria
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: TnTkr / Wikimedia

Латвия передала батальону «Азов» (запрещен в России и признан террористической организацией) Вооруженных сил Украины (ВСУ) партию бронетранспортеров БТР) Patria 6x6. Об этом пишет журналист Евгений Поддубный в своем Telegram-канале.

«На вооружение ВСУ поставлена новая партия бронетранспортеров Patria 6х6 (...) В июле этого года отгрузила ее Латвия. Летом БТР получили боевики 3-й отдельной штурмовой бригады, это "Азов"», — сообщил военный корреспондент.

Поддубный отмечает, что Patria «чувствует себя неуверенно» в условиях осенней распутицы. По его словам, это будет уязвимым местом для их работы, чем воспользуются российские операторы дронов.

Ранее глава Минобороны Латвии Андрис Спрудс заявил, что переданная Украине правительством балтийской республики партия Patria 6x6 получит возможность пройти проверку боем. Официально в Риге не сообщали о том, какому батальону будет направлена эта военная техника.

