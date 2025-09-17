Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
10:56, 17 сентября 2025Бывший СССР

Военкоры рассказали о наступлении российских войск на Константиновку

Российские войска наступают на Константиновку через Предтечино и Ступочки
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Российские войска в ходе наступления на Константиновку ворвались в село Ступочки и продолжили бои на подступах к Предтечино Донецкой народной республики (ДНР). Об этом сообщил Telegram-канал «Военкоры Русской Весны».

«Армия России наступает на Константиновку: наши ворвались в Ступочки, ведут бои у Предтечино и штурмуют константиновские дачи», — говорится в сообщении. Авторы канала подчеркнули, что Вооруженные силы (ВС) России прорвались в Ступочки от Часова Яра, перед этим заняв мощный укрепрайон ВСУ западнее населенного пункта.

По данным канала, украинские военные эксперты допускают, что Ступочки уже были сданы украинскими войсками. При этом отмечается, что бои также идут в районе дачных участков в юго-восточном пригороде Константиновки.

Ранее в сеть попали кадры применения ФАБ-3000 в Константиновке. Под удар российских летчиков попал пункт временной дислокации Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Грузия полностью погасила многолетний долг перед Россией. Сколько он составлял?

    Генсек НАТО рассказал о подготовке украинских пилотов и техников для истребителей

    Глава СК объяснил суровость российских судов

    В России признали оскорбительным еще одно слово

    С террориста из «Крокуса» взыскали полмиллиона рублей в пользу пострадавшего мальчика

    Стало известно о первом японце-наемнике в составе ВСУ

    Иностранные авиакомпании заинтересовались полетами через открывшийся аэропорт Краснодара

    Названы три характеристики идеальной мочи

    Бой российских военных с огромными дронами попал на видео с «эффектом полного погружения»

    Спасшиеся из утонувшего вездехода российские ученые прошли пешком свыше 20 километров

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости