Военкоры рассказали о наступлении российских войск на Константиновку

Российские войска наступают на Константиновку через Предтечино и Ступочки

Российские войска в ходе наступления на Константиновку ворвались в село Ступочки и продолжили бои на подступах к Предтечино Донецкой народной республики (ДНР). Об этом сообщил Telegram-канал «Военкоры Русской Весны».

«Армия России наступает на Константиновку: наши ворвались в Ступочки, ведут бои у Предтечино и штурмуют константиновские дачи», — говорится в сообщении. Авторы канала подчеркнули, что Вооруженные силы (ВС) России прорвались в Ступочки от Часова Яра, перед этим заняв мощный укрепрайон ВСУ западнее населенного пункта.

По данным канала, украинские военные эксперты допускают, что Ступочки уже были сданы украинскими войсками. При этом отмечается, что бои также идут в районе дачных участков в юго-восточном пригороде Константиновки.

Ранее в сеть попали кадры применения ФАБ-3000 в Константиновке. Под удар российских летчиков попал пункт временной дислокации Вооруженных сил Украины (ВСУ).