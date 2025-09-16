Бывший СССР
Появились кадры удара ФАБ-3000 по позициям ВСУ

Появилось видео применения ФАБ-3000 по позициям ВСУ
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Появились кадры применения ФАБ-3000 по пункту временной дислокации (ПВД) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Видео публикует Telegram-канал «Изнанка».

«Летчики ВС РФ показывают свою работу. Уничтожение ПВД 28-й отдельной механизированной бригады ВСУ с применением ФАБ-3000 с УМПК в населенном пункте Константиновка», — указано в сообщении.

Ранее Министерство обороны Российской Федерации опубликовало кадры удара по газораспределительной станции в Сумской области. Отмечается, что благодаря этому объекту ВСУ обеспечивали прием, слив и хранение газа в интересах боевых и тыловых подразделений армии.

