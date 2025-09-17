Волочкова описала свои идеальные похороны

Балерина Анастасия Волочкова призвала похоронить ее в пуантах в белом гробу

Российская балерина Анастасия Волочкова описала, какими должны быть ее похороны. Об этом артистка высказалась в интервью блогеру Вере Ганеевой, доступном на YouTube.

«Я хочу, чтобы у меня был гроб белого цвета, золотой патиной написано "Анастасия Волочкова" и лебедь — логотип мой. Все — белые розы, похороните меня в пуантах, не трогайте мое тело и идите на ***», — пояснила балерина.

Волочкова добавила, что хотела бы уйти спокойно, но еще не скоро. По словам балерины, ее могила должна быть такой, чтобы люди могли прийти и возложить ее любимые цветы — белые розы.

