Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
13:26, 28 августа 2025Культура

Волочкова оскорбила заявившего о ее алкогольной деградации нарколога

Балерина Анастасия Волочкова обвинила нарколога Шурова в пиаре на ее имени
Ольга Коровина

Фото: Dmitry Golubovich / Globallookpress.com

Балерина Анастасия Волочкова ответила на высказывания нарколога Василия Шурова, указавшего на алкогольную деградацию артистки. Ее цитирует «Абзац».

Танцовщица обвинила Шурова в попытке пиара на ее имени и заявила, что у нее нет проблем с алкоголем. Артистка подчеркнула, что занята подготовкой к выступлениям и не хочет «комментировать дно».

«Я думаю, что он просто конченый. Не знаю, как это назвать. Не знаю, кто это такой», — пояснила Волочкова. Балерина добавила, что Шурова не касаются ее отношения с алкоголем. «Никто не знает этого чмошника, а я своими годами труда зарабатывала», — подытожила она.

Ранее Шуров назвал алкогольную зависимость Волочковой запущенной. Врач подчеркнул, что артистка не хочет лечиться, несмотря на очевидную проблему и свойственные ей провалы в памяти.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В командовании ВСУ назвали особенной массированную ночную атаку на Киев

    В Кремле анонсировали встречу Путина с главой российского региона

    Под Москвой у школьницы в руках взорвался телефон

    IBU исключил участие российских биатлонистов в Олимпиаде-2026

    Грызущих ногти людей предупредили о серьезных проблемах со здоровьем

    В Кремле прокомментировали данные о якобы российских дронах над Германией

    Песков рассказал о возможности воздушного перемирия с Украиной

    Лукашенко похвалил крестьян

    Мумифицированное тело бойца ВСУ нашли на месте боев в Курской области

    Глава МИД Германии высказался о последствиях расследования подрыва «Северных потоков»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости