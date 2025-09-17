Забота о себе
Врач оценил пользу некоторых продуктов для восполнения уровня железа

Педиатр Антон Прохоренко заявил, что гречка, яблоки и гранаты не помогут вылечить железодефицитную анемию. Пользу некоторых продуктов для восполнения уровня железа он оценил в беседе с KP.RU.

Врач подчеркнул, что нет продуктов питания или витаминов, которые способны вылечить анемию. По его словам, единственный эффективный метод — это прием препаратов железа.

Тем не менее, по словам Прохоренко, продукты с высоким содержанием железа должны присутствовать в рационе, так как они играют ключевую роль в профилактике железодефицитной анемии. Он отметил, что много железа содержится в мясе, печени, в яйцах, морепродуктах, гречке, бобовых, гранатах и зелени. Однако он напомнил, что из растительных источников минерал усваивается значительно хуже.

Ранее терапевт Сабина Шафикова предупредила, что огурцы могут спровоцировать метеоризм. По ее словам, этот овощ обладает полезными свойствами, но в больших количествах вызывает неприятный симптом.

