Зеленский рассказал об испытании НАТО Путиным

Зеленский: Путин испытывает НАТО

Президент России Владимир Путин испытывает НАТО, якобы курируя вторжение российских беспилотников в воздушное пространство Польши. Об этом заявил украинский лидер Владимир Зеленский в интервью Sky News.

«Он испытывает НАТО. Он хочет увидеть, к чему готово НАТО, на что оно способно как в дипломатическом, так и в политическом плане и как на это отреагирует местное население», — сказал он.

Ранее полиция Польши задержала 21-летнего гражданина Украины и 17-летнюю гражданку Белоруссии за запуск дронов над резиденциями президента и премьер-министра страны. При этом в польских спецслужбах не исключают, что инцидент мог произойти из-за невнимательности и неосведомленности владельцев дрона.

До этого речь постоянного представителя России при ООН Василия Небензи на заседании Совета Безопасности ООН по инциденту с беспилотным летательным аппаратом на территории Польши от 12 сентября возмутила представителей Варшавы. Они обвинили российского представителя во лжи.