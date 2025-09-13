Небензя: Украина любой ценой хочет расширить географию конфликта

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что Украина хочет любой ценой вовлечь в противостояние с Россией все больше государств и расширить географию конфликта. Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, «искусственно раздуваемая истерия» выгодна президенту Украины Владимиру Зеленскому и европейской «партии войны». Он заявил, что они пытаются сорвать перспективы урегулирования конфликта, которые наметились в результате контактов Соединенных Штатов и России в августе.

«Зеленский сегодня готов пойти на что угодно, чтобы сохранить этот конфликт в активной фазе», — отметил Небензя.

Ранее постоянный представитель России при ООН рассказал, что на Украине продолжает процветать бизнес по торговле человеческими органами.