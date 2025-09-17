Ценности
Жена Гарика Харламова показала фигуру в купальнике на яхте

Жена Гарика Харламова Екатерина Ковальчук показала фигуру в купальнике на яхте
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @katerinakovalchyk

Жена российского комика Гарика Харламова актриса Екатерина Ковальчук показала фигуру в откровенном образе. Соответствующий пост появился в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

32-летняя знаменитость снялась во время отдыха на яхте. Она предстала перед камерой в черном слитном купальнике с вырезами на спине.

При этом избранница юмориста распустила волосы и отказалась от декоративной косметики, продемонтсрировав естественную внешность.

В августе Екатерина Ковальчук также снялась в бикини на пляже.

