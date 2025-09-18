Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
17:47, 18 сентября 2025Россия

Бывший вагнеровец рассказал о тайной технике ЧВК

Экс-вагнеровец с позывным Пересидок заявил, что у ЧВК есть техника выявления ВСУ
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

У военнослужащих из состава частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» есть тайная техника выявления бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) по речи. Об этом заявил в Telegram экс-вагнеровец с позывным Пересидок.

По словам бывшего военнослужащего, для того, чтобы отделить своих от чужих без визуального контроля, бойцы ЧВК произносили пароль «чи-чи». Если боец, к которому было адресовано обращение, мог повторить эти же звуки без искажения, вагнеровцы понимали, что перед ними свой. «Почему-то считалось, что украинцы не могут четко выговорить "чи-чи" и произносят "ши-ши"», — рассказал он.

При этом из рассказа Пересидка следует, что эта техника срабатывала не всегда — во время одного из штурмов в ответ на пароль из-за укрытия не послышалось отзыва — вместо него раздалась автоматная очередь.

Материалы по теме:
«Цинковый гроб был с окошком, но я не позволила никому смотреть» Через что проходят родные, когда хоронят бойцов СВО?
«Цинковый гроб был с окошком, но я не позволила никому смотреть»Через что проходят родные, когда хоронят бойцов СВО?
9 июня 2025
Российский регион потрясла трагедия: мать умерла на могиле бойца СВО, а вскоре умер и его брат. Он не дождался помощи врачей
Российский регион потрясла трагедия:мать умерла на могиле бойца СВО, а вскоре умер и его брат. Он не дождался помощи врачей
29 августа 2025

Похожий пароль ранее существовал и среди бойцов Вооруженных сил Украины. Чтобы определить, свой военный перед ними или чужой, они заставляли произносить слово «паляница» (произносится примерно как «паляныця» — вид украинского хлеба), так как считается, что незнакомые с особенностями украинской фонетики люди не смогут правильно произнести последние звуки в слове. После одной из подобных проверок живущий в США выходец с Украины нанес оппоненту серьезные раны разбитой бутылкой, — позже оказалось, что пострадавший тоже был этническим украинцем.

Слова, подобные «чи-чи» и «паляница», встречаются и в других языках и называются шибболеты в память о слове «шибболет», которым одно из еврейских колен проверяло во время междоусобицы другое, не способное произнести звук «ш». Не прошедших проверку ждала смерть.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп разочаровался в Путине

    Путин напомнил о Сталине

    Женщина ударила аллигатора в глаз и спасла щенка из его пасти

    Россиянам назвали самые модные вещи осени-2025

    Российская школьница попала в аферу при покупке игровых монет

    Трамп похвастался урегулированием конфликта «Абербайджана и Албании»

    Работа над затонувшим в российском озере вездеходе с геологами попала на видео

    Россиянам назвали важное право при аренде жилья

    Путин оценил идею налога на роскошь

    Российским застройщикам позволили сдвигать сроки ввода жилья

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости