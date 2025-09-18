Боец СВО ожил на хирургическом столе через 52 минуты после остановки сердца

Военный врач Бабиев: Боец СВО ожил через 52 минуты после остановки сердца

Доставленный в реанимацию без ноги и с остановившимся сердцем боец специальной военной операции (СВО) ожил на хирургическом столе через 52 минуты после вердикта врачей. Об этом сообщил военный врач Александр Бабиев, его слова приводит военблогер Сергей Колясников в Telegram.

По словам Бабиева, все жизненные показатели военнослужащего говорили о том, что помочь бойцу нельзя — он потерял критически много крови, а сердце военного на момент доставки в госпиталь не билось уже семь минут. Несмотря на это врачи влили военному всю имеющуюся донорскую кровь нужной группы и приступили к реанимации.

Медики сменялись для массажа сердца бойца каждые пять минут и не прекратили процедуру даже после получаса безуспешных попыток. Благодаря этому на 52-й минуте после остановки сердце военного снова забилось, и его состояние удалось стабилизировать.

«Таких чудес я не помню. Хотя я работаю уже более 27 лет», — отметил Бабиев.

Ранее попавший под «крошащий» огонь украинских военных боец СВО с позывным Гризли рассказал о помощи свыше.