Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:56, 18 сентября 2025Россия

Боец СВО ожил на хирургическом столе через 52 минуты после остановки сердца

Военный врач Бабиев: Боец СВО ожил через 52 минуты после остановки сердца
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Доставленный в реанимацию без ноги и с остановившимся сердцем боец специальной военной операции (СВО) ожил на хирургическом столе через 52 минуты после вердикта врачей. Об этом сообщил военный врач Александр Бабиев, его слова приводит военблогер Сергей Колясников в Telegram.

По словам Бабиева, все жизненные показатели военнослужащего говорили о том, что помочь бойцу нельзя — он потерял критически много крови, а сердце военного на момент доставки в госпиталь не билось уже семь минут. Несмотря на это врачи влили военному всю имеющуюся донорскую кровь нужной группы и приступили к реанимации.

Материалы по теме:
«Цинковый гроб был с окошком, но я не позволила никому смотреть» Через что проходят родные, когда хоронят бойцов СВО?
«Цинковый гроб был с окошком, но я не позволила никому смотреть»Через что проходят родные, когда хоронят бойцов СВО?
9 июня 2025
Российский регион потрясла трагедия: мать умерла на могиле бойца СВО, а вскоре умер и его брат. Он не дождался помощи врачей
Российский регион потрясла трагедия:мать умерла на могиле бойца СВО, а вскоре умер и его брат. Он не дождался помощи врачей
29 августа 2025

Медики сменялись для массажа сердца бойца каждые пять минут и не прекратили процедуру даже после получаса безуспешных попыток. Благодаря этому на 52-й минуте после остановки сердце военного снова забилось, и его состояние удалось стабилизировать.

«Таких чудес я не помню. Хотя я работаю уже более 27 лет», — отметил Бабиев.

Ранее попавший под «крошащий» огонь украинских военных боец СВО с позывным Гризли рассказал о помощи свыше.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ВСУ атаковали российский нефтехимический комплекс вдали от границы. Там заметили огромный столб дыма и ощутили резкий запах

    Стало известно о борьбе Пентагона с «празднующими» расправу над Кирком

    Пашинян допустил переброску оружия по мосту Трампа

    Минфин опроверг возможность дополнительного налога для банков

    Опасный астероид пронесся рядом с Землей

    Военный аналитик дал оценку роям дронов ВСУ

    Боец СВО ожил на хирургическом столе через 52 минуты после остановки сердца

    Жителей российского города возмутило надгробие на детской площадке

    Мужчина стал передвигаться по городу на страусе и прославился

    В МИД не увидели противоречий в стремлении Армении в ЕС и ее членстве в ЕАЭС

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости