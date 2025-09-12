Попавший под «крошащий» огонь украинских военных боец СВО рассказал о помощи свыше

Боец ВС РФ с позывным Гризли: На СВО бывает так, что Бог берет за руку и ведет

На специальной военной операции (СВО) бывают ситуации, когда военнослужащим словно помогает божественное вмешательство. О помощи свыше рассказал российский военнослужащий с позывным Гризли, его слова приводит RT.

Как рассказал боец, на фронте его и его подразделение неоднократно случайным образом избегало большой опасности. По словам Гризли, во время второго в жизни боя перед его отрядом поставили задачу в районе населенного пункта Новый комар.

По дороге к селу военный попал под удар кассетными боеприпасами, столкнулся с препятствиями в виде колючей проволоки, а в самом поселке оказался под «крошащим» минометным огнем со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Несмотря на это отряду удалось выполнить задачу и взять поселок под контроль. «Боженька, он как будто за руку тебя берет и ведет… Бог на войне — он спасает», — рассказал попавший в условия жестокого боя с ВСУ военный.

