Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
17:00, 12 сентября 2025Россия

Попавший под «крошащий» огонь украинских военных боец СВО рассказал о помощи свыше

Боец ВС РФ с позывным Гризли: На СВО бывает так, что Бог берет за руку и ведет
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Кадр: RT

На специальной военной операции (СВО) бывают ситуации, когда военнослужащим словно помогает божественное вмешательство. О помощи свыше рассказал российский военнослужащий с позывным Гризли, его слова приводит RT.

Как рассказал боец, на фронте его и его подразделение неоднократно случайным образом избегало большой опасности. По словам Гризли, во время второго в жизни боя перед его отрядом поставили задачу в районе населенного пункта Новый комар.

Материалы по теме:
«Цинковый гроб был с окошком, но я не позволила никому смотреть» Через что проходят родные, когда хоронят бойцов СВО?
«Цинковый гроб был с окошком, но я не позволила никому смотреть»Через что проходят родные, когда хоронят бойцов СВО?
9 июня 2025
Российский регион потрясла трагедия: мать умерла на могиле бойца СВО, а вскоре умер и его брат. Он не дождался помощи врачей
Российский регион потрясла трагедия:мать умерла на могиле бойца СВО, а вскоре умер и его брат. Он не дождался помощи врачей
29 августа 2025

По дороге к селу военный попал под удар кассетными боеприпасами, столкнулся с препятствиями в виде колючей проволоки, а в самом поселке оказался под «крошащим» минометным огнем со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Несмотря на это отряду удалось выполнить задачу и взять поселок под контроль. «Боженька, он как будто за руку тебя берет и ведет… Бог на войне — он спасает», — рассказал попавший в условия жестокого боя с ВСУ военный.

Ранее военный аналитик, сооснователь проекта «Ватфор» Сергей Полетаев сравнил ситуацию на СВО с Первой мировой войной.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Набиуллина рассказала о двукратном росте стоимости жилья из-за ипотеки

    Обнаружено эффективное средство защиты от близорукости

    Минюст пополнил реестр иноагентов

    Самолет с пассажирами на борту повредил хвост во время посадки в Праге и попал на видео

    Съемки голливудского сериала со звездой «Аноры» перенесли

    Попавший под «крошащий» огонь украинских военных боец СВО рассказал о помощи свыше

    Набиуллина оценила заявления о технической рецессии в экономике России

    В центре Москвы напали на экскурсовода

    Трамп перепутал Армению и Албанию

    В Госдуме захотели перестать выдавать гражданство одной категории мигрантов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости