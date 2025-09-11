Бывший СССР
Ситуацию на СВО сравнили с Первой мировой войной

Военный аналитик Полетаев: Ситуация на СВО напоминает Первую мировую войну
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Ситуация в зоне специальной военной операции напоминает конец Первой мировой войны, когда истощенная немецкая армия медленно отступала под ударами Антанты. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил военный аналитик, сооснователь проекта «Ватфор» Сергей Полетаев.

Аналитик сравнил Вооруженные силы Украины (ВСУ) с войсками Германской империи в 1918 году. Он заявил, что украинская оборона уже «находится на грани распада», хотя крупных прорывов фронта с начала боевых действий до сих пор не произошло.

«Даже истощенная немецкая армия в 1918 году держала фронт, медленно отступая, но не допускала прорывов, пока не рассыпалась окончательно и не капитулировала», — сказал Полетаев.

По его словам, российские войска все еще не могут активно использовать тяжелую технику для развития наступления из-за массового применения противником ударных БПЛА. Однако позиционный кризис, аналогичный ситуации в начале XX века, также может привести к крушению украинского фронта «в совершенно неожиданном месте».

«Какой смысл заходить в прорыв и просто терять там технику?» — задался в заключение вопросом Полетаев.

Ранее на Украине усомнились в правдивости заявлений главкома ВСУ Александра Сырского об успехах украинских войск на покровском направлении. Журналисты обратили внимание, что согласно карте боевых действий аналитического проекта DeepState, продвижения украинских войск на этом участке за август не было.

