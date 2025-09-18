Забота о себе
19:30, 18 сентября 2025Забота о себе

Адвокат по разводам назвала говорящие о скором разрыве брака фразы

Адвокат Макинтош-Стюарт: Брак обречен, если один из партнеров не видит будущего
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Prostock-studio / Shutterstock / Fotodom

Адвокат по бракоразводным процессам и коуч по отношениям и разводам Шила Макинтош-Стюарт назвала фразы, свидетельствующие о том, что отношения спасти уже нельзя. Говорящие о скором разрыве слова она назвала в беседе с Daily Mail.

По словам Макинтош-Стюарт, она часто начинает консультации с вопроса о том, чего пары надеются достичь на сеансе. «Если ответ одного из партнеров таков: "Я не вижу будущего" или "Я хочу уйти и установить сроки переезда", то, как бы сильно другой человек ни хотел сохранить отношения, им конец», — заверила она.

Кроме того, адвокат отметила, что отношения обречены, если мужу и жене трудно подобрать комплименты друг для друга. Макинтош-Стюарт уточнила, что в этом случае в ответ на просьбу похвалить друг друга супруги упоминают то, что они ценили раньше, а не то, что они ценят в настоящее время.

Ранее эксперт по отношениям Миг Беннетт назвала две главные причины, по которым распадаются крепкие семьи. Беннетт отметила, что обычно предпосылки к этому решению накапливаются годами.

