Анастасия Ивлеева в ярком купальнике снялась в объятиях полуобнаженного мужа

Блогерша Ивлеева в красном купальнике снялась в объятиях мужа Филиппа Бегака

Российская блогерша Анастасия Ивлеева опубликовала фото с полуобнаженным мужем, сыном знаменитого телеведущего Алексея Бегака Филиппа. Соответствующий пост появился на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Так, 34-летняя инфлюэнсерша снялась в ярко-красном купальнике у водопада. Она прыгнула в объятия своего супруга, который был запечатлен на фото в мокрых черных шортах.

Поклонники оценили снимок знаменитости в комментариях под публикацией. «Как нам не хватало таких настоящих эмоций», «Красотка», «Настя, нам срочно нужен пост о том, что ты ешь. Мы тоже хотим такое модельное тело», «Мои глаза отдыхают, когда они смотрят на такое фото», «Очень классные ноги!» — высказывались они.

