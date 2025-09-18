Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
10:21, 18 сентября 2025Ценности

Анастасия Ивлеева в ярком купальнике снялась в объятиях полуобнаженного мужа

Блогерша Ивлеева в красном купальнике снялась в объятиях мужа Филиппа Бегака
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @nastyaivleeva

Российская блогерша Анастасия Ивлеева опубликовала фото с полуобнаженным мужем, сыном знаменитого телеведущего Алексея Бегака Филиппа. Соответствующий пост появился на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Так, 34-летняя инфлюэнсерша снялась в ярко-красном купальнике у водопада. Она прыгнула в объятия своего супруга, который был запечатлен на фото в мокрых черных шортах.

Поклонники оценили снимок знаменитости в комментариях под публикацией. «Как нам не хватало таких настоящих эмоций», «Красотка», «Настя, нам срочно нужен пост о том, что ты ешь. Мы тоже хотим такое модельное тело», «Мои глаза отдыхают, когда они смотрят на такое фото», «Очень классные ноги!» — высказывались они.

Ранее сообщалось, что Анастасия Ивлеева в ультракороткой юбке пробежалась по полю.

.
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Все рухнуло». Спецпредставитель Путина заявил о начале «обезлюживания» Финляндии из-за разрыва связей с Россией

    Китай протестирует перевозки через Северный морской путь

    Врач предостерег от сна в одной популярной позе

    В Госдуме дали совет одиноким россиянкам по поиску мужей

    Раскрыты траты Петросяна на празднование 80-летия

    Задача про беспилотник попала в российский учебник математики

    Российские войска прорвали оборону ВСУ в ДНР

    Охотившийся на мирных россиян командир взвода украинских дронов услышал приговор

    Стало известно о новом деле осужденного за коррупцию бывшего российского министра

    Народная артистка России назвала себя нищей и призвала повысить пенсии актерам и певцам

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости