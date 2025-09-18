Бывший СССР
Анонсирована встреча Лаврова с лидерами двух кавказских республик

Лавров встретится с министрами иностранных дел Абхазии и Южной Осетии
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: МИД РФ / РИА Новости

Глава МИД России Сергей Лавров встретится с министрами иностранных дел Абхазии и Южной Осетии. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Состоятся раздельные двусторонние и трехсторонняя встречи министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова с министром иностранных дел Республики Абхазия и министром иностранных дел Республики Южная Осетия», — рассказала дипломат.

По ее словам, встреча состоится 1 сентября в Сочи.

Ранее она рассказала, что график Сергея Лаврова на 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН будет насыщенным, а его центральным элементом станет выступление с трибуны Генассамблеи. Захарова уточнила, что предварительно выступление Лаврова запланировано на 27 сентября.

